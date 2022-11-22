Матч Аргентина – Саудовская Аравия посетили 88 тысяч человек

В рамках стартового тура группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины встречалась с национальной командой Саудовской Аравии. Поединок завершился сенсационной победой аравийцев со счетом 2:1.

Как сообщила пресс-служба ФИФА, на этом противостоянии присутствовали 88012 зрителей.

Напомним, что счет в матче открыла Аргентина – точный удар с 11-метровой отметки нанес звездный нападающий Лионель Месси. Однако после перерыва Саудовская Аравия усилиями Шехри и Аль-Давсари вышла вперед.

Во втором туре аргентинцы встретятся с Мексикой, а аравийцам будет противостоять Польша.