​Месси высмеивают после провала сборной Аргентины

Сборная Аргентины быстро открыла счёт в матче против Саудовской Аравии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Тем не менее, «орлы пустыни» на гол Лионеля Месси с пенальти ответили своими двумя голами и в итоге победили – 2:1.

Как и следовало ожидать, после игры Лионель Месси столкнулся с критикой. Хейтеры активизировались и высмеивают аргентинца в социальных сетях посредством публикаций и мемов. Кто-то подвергает сомнению, что Месси является одним из лучших игроков в истории, а кто-то говорит, что Лео так и не сможет выиграть мундиаль.

Отметим, что шутками после игры отмечались и фанаты из Саудовской Аравии, которые были на стадионе.

«Где Месси?» - крикнул на камеру один из болельщиков.