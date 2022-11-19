Спиридонов – о Катаре: «Если играл бы здесь «Спартак», я ходил бы на каждый матч»

Волейболист и болельщик столичного «Спартака» Алексей Спиридонов поделился своими эмоциями от предстоящего ЧМ-2022.

Спортсмен отметил тот факт, что в Катаре практически все стадионы, на которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, располагаются друг от друга таким образом, что добраться от одной до другой арены можно всего лишь за 10-15 минут.

Из всех сборных, которым предстоит выступать на турнире, Спиридонов отметил только национальную команду Аргентины. Это единственный коллектив, на который волейболист хотел бы посмотреть живьём, в частности, чтобы увидеть игру форварда Лионеля Месси.

«Хочу посмотреть живьём на Месси. А так, если играл бы здесь «Спартак», я ходил бы на каждый матч», - приводит слова Спиридонова «Матч ТВ».