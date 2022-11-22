Колосков прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе Саудовской Аравии над Аргентиной. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 завершился со счетом 2:1.

«Даже в самом страшном сне не мог присниться такой результат! Мне кажется, это сенсация надолго. Сборная России сильнее Аргентины? Нет, конечно», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, не стоит делать выводы после первой игры, нельзя сказать, что у Лионеля Месси ничего не получится на этом турнире.

Во втором туре сборная Аргентины сыграет с Мексикой, встреча пройдет 26 ноября в 22:00 по мск.