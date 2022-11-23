Сын Марадоны: «Мой отец и Месси — это разные планеты»

Диего Армандо Марадона-младший, сын известного футболиста Диего Марадоны, высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

Напомним, вчера, 22 ноября, аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре. Сын Марадоны признался, что ему до сих пор сложно поверить в такой результат, призвав не сравнивать его отца с Месси.

«Моего отца и Месси сравнивают лишь те, кто не разбирается в футболе. Мы говорим о двух разных планетах, но я не хочу сразу ставить крест на Месси. Я опустошён из-за этого поражения», — цитирует Марадону-младшего Marca.

Напомним, что после этого поражения сборная Аргентины расположилась на последней строчке в группе C. Свой следующий матч южноамериканцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22:00 по московскому времени.