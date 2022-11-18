Газзаев: «Я желаю, чтобы Месси выиграл этот чемпионат мира»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев пожелал нападающему Лионелю Месси выиграть чемпионат мира 2022 года со сборной Аргентины.

«Уверен, что Бразилия и Аргентина ставят цель выиграть этот турнир. Единственный титул, которого нет у Месси — Кубок мира. Я желаю, чтобы он выиграл этот чемпионат. Он этого заслужил», — приводит слова Газзаева Sport24.

В первом туре чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии, встреча состоится 22 ноября, начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени. Помимо этого, команда Месси встретится в своей группе с Мексикой и Польшей.