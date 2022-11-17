Почеттино - Месси: «Ты обязан подтвердить, как Марадона и Пеле, своё положение»

Бывший главный тренер аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Маурисио Почеттино дал напутствие нападающему Лионелю Месси.

«Это и правда очень значимо. Чемпионат мира – это исключительное соревнование. Ты обязан подтвердить, как Марадона и Пеле, своё положение главным футбольным трофеем. Если ты его поднимешь, можно будет произнести: «Да, он лучший в мире». Месси недостаёт лишь данного титула. Верю, что он возьмёт его в Катаре. Я аргентинец и, конечно, у меня есть желание, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022. И я хочу, чтобы Месси подтвердил статус одного из лучших, на уровне Марадоны и Пеле», - приводит слова Почеттино The Athletic.

Аргентине во время группового этапа турнира в Катаре предстоит сразиться со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.