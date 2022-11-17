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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Почеттино - Месси: «Ты обязан подтвердить, как Марадона и Пеле, своё положение»

17 Ноября 2022 • 19:43 Комментировать
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Бывший главный тренер аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Маурисио Почеттино дал напутствие нападающему Лионелю Месси.

«Это и правда очень значимо. Чемпионат мира – это исключительное соревнование. Ты обязан подтвердить, как Марадона и Пеле, своё положение главным футбольным трофеем. Если ты его поднимешь, можно будет произнести: «Да, он лучший в мире». Месси недостаёт лишь данного титула. Верю, что он возьмёт его в Катаре. Я аргентинец и, конечно, у меня есть желание, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022. И я хочу, чтобы Месси подтвердил статус одного из лучших, на уровне Марадоны и Пеле», - приводит слова Почеттино The Athletic.

Аргентине во время группового этапа турнира в Катаре предстоит сразиться со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чм-2022 Маурисио Почеттино
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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