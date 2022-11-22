Мостовой назвал позором поражение Аргентины от Саудовской Аравии

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) в матче 1-го тура чемпионата мира – 2022.

«Ясно, что это позор. Думаю, что это надолго останется в памяти у аргентинских болельщиков и всей нации», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт считает, что после первого забитого мяча Аргентина начала отдыхать, словно они на пляже, игроки надеялись на Лионеля Месси, который спокойно ходил пешком, понимая, что ему одному тяжело что-то сделать.

При этом Мостовой отметил игру Саудовской Аравии, у футболистов горели глаза, они до последнего боролись за эту победу.

В следующем туре чемпионата мира Аргентина проведет матч с Мексикой, а Саудовская Аравия сыграет с Польшей, обе встречи состоятся 26 ноября.