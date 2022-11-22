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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Журналист: «Сборная Аргентины сейчас намного сильнее, чем в 2018 году» эксклюзив

22 Ноября 2022 • 08:29 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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Через 1 ч. 37 мин.

Журналист и комментатор из Аргентины Факундо Гьонто в интервью «Евро-Футбол.ру» поделился ожиданиями от выступления Лионеля Месси и компании на чемпионате мира – 2022.

- Какие ожидания от сборной Аргентины?

- Ожидания действительно очень хорошие. Команда выиграла Кубок Америки в 2021 году. Мы не проигрываем уже в 36 матчах кряду. Потребовалось много сил и выдержки, чтобы добиться этого. Как вы помните, Аргентина летом этого года выиграла у сборной Италии, что очень важно с точки зрения обретения уверенности. Люди, наконец-то поверили в то, что Аргентина очень сильна. Давайте не забывать, что у нас есть Месси, который находится в очень хорошей форме, как физической, так и ментальной.

В Аргентине народ очень доволен командой. Мы полностью доверяем Лионелю Скалони и его тренерскому штабу. Вальтер Самуэль, Пабло Аймар, Роберто Айяла в него входят, все они были великолепными футболистами, а сейчас пишут уже другую историю. Не все в команде идеально, есть и потери.  Травмированы Хоакин Корреа, Джовани ло Чельсо и Николас Гонсалес. Ло Чельсо очень большая потеря, но и Гонсалес показывал отличный футбол, он очень важен. Люди помнят, что на чемпионат мира в 2002 году Аргентина ехала в шикарной форме, и тогда очень много проблем было из-за травм, мы тогда вообще не вышли из группы.

А так, могу сказать, что завтра вся Аргентина. будет утром смотреть футбол. В школе занятия перенесены на более позднее время, работа в офисе начнется позже, а те, кто работает из дома, будут пить мате и болеть за сборную.

- Сборная Аргентины сейчас сильнее, чем в 2018 году?

- Без сомнения, сборная Аргентины сейчас намного сильнее, чем в 2018 году. Мы прошли очень уверенно квалификацию, не проигрываем на протяжении 36 матчей подряд, у нас очень сильный состав, а главный тренер полностью поддерживается игроками, прессой и болельщиками. Сейчас Аргентина - настоящая семья. Я не помню такого единства.

В 2018 году мы приехали на чемпионат мира с плохим отборочным раундом, команда больше страдала на поле и показывала не очень хороший футбол. Можно сказать, что она слишком уж зависела от Месси. Раньше сборная Аргентины могла называться «Месси и еще 10 человек», а сейчас это команда, у которой есть Месси. Это все-таки очень большая разница.

Главный тренер Хорхе Сампаоли не пользовался доверием игроков, прессы и особенно болельщиков.  Кроме того, мы уже позже узнали о том, что во время чемпионата мира у Сампаоли были большие проблемы с тренерским штабом. По слухам, после проигрыша Франции в раздевалке была драка между ним и кем-то из помощников.

- Есть ли в Аргентине игроки, которые могут удивить?

- Я не думаю, что в составе нынешней сборной Аргентины есть футболисты, которые могут удивить. Все они выступают на хорошем уровне в своих командах.

Тем не менее, я думаю, что для Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса этот турнир может стать хорошим шансом проявить себя и еще лучше запомниться людям во всем мире.

Также я очень верю в Пауло Дибалу, который не всегда на первых ролях, но тут может себя проявить с самой лучшей стороны, если у них с Месси получится хорошая связка.

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- Кто главный соперник Аргентины на чемпионате мира?

- Главный соперник сборной Аргентины всегда сборная Бразилии. Мы всегда хотим обыграть эту команду, чтобы не случилось. Германия всегда остается Германией, команда 4 раза выигрывала чемпионат мира и 4 раза завоевала серебряные медали. Все в нашей стране помнят о том, что у нас с ними часто были проблемы. Еще я думаю, что в Катаре прекрасно выступит сборная Бельгии. Аргентина и Бельгия сыграют в финале, и Аргентина победит, вот мой прогноз!

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Сборная Аргентины Факундо Гьонто
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