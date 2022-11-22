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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вратарь Саудовской Аравии признан лучшим игроком матча против Аргентины

22 Ноября 2022 • 17:52 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Вратарь национальной команды Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс признан лучшим футболистом игры ЧМ-2022 против Аргентины.

Отметим, что голкипер сделал пять сейвов по ходу исторической победной встречи, которая закончилась со счётом 2:1. Аль-Овайс пропустил только с пенальти, который реализовал Лионель Месси.

Что интересно, подопечные Эрве Ренара одержали вторую подряд победу в рамках финальных турниров мундиаля, успешно завершив прошлый турнир в России игрой с Египтом. Сенсационный успех в Лусаиле прервал серию Аргентины из 36 матчей без поражений, что позволило Саудовской Аравии возглавить таблицу группы C.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс
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