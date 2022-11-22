Вратарь Саудовской Аравии признан лучшим игроком матча против Аргентины

Вратарь национальной команды Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс признан лучшим футболистом игры ЧМ-2022 против Аргентины.

Отметим, что голкипер сделал пять сейвов по ходу исторической победной встречи, которая закончилась со счётом 2:1. Аль-Овайс пропустил только с пенальти, который реализовал Лионель Месси.

Что интересно, подопечные Эрве Ренара одержали вторую подряд победу в рамках финальных турниров мундиаля, успешно завершив прошлый турнир в России игрой с Египтом. Сенсационный успех в Лусаиле прервал серию Аргентины из 36 матчей без поражений, что позволило Саудовской Аравии возглавить таблицу группы C.