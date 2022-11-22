Тарханов: «Месси сегодня был невзрачный на поле»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о сенсационном поражении Аргентины в стартовой игре ЧМ-2022.

«Аргентине не засчитали три мяча. Они думали, что легко возьмут игру. А потом пять минут расслабления, и получили два гола. Почему не удалось сравнять? Сейчас все тактически грамотно играют, особенно в обороне. Сложно проходить такие редуты. И Месси сегодня был невзрачный на поле», – заявил тренер в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, путь Аргентины в Катаре решит исход второй игры против Мексики, однако от «альбиселесте» в первом поединке Тарханов ждал большего. Специалист считает, что подопечные Лионеля Скалони уступили из-за расслабленности на старте второй половины.

Напомним, что по ходу встречи судьи отменили три гола Аргентины из-за офсайдов. Поражение со счётом 1:2 стало первым для чемпионов Южной Америки за 36 матчей.