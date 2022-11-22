​Бракамонте: «Может, Месси стоило написать Путину»

Сборная Аргентины неудачно выступила в первом матче на чемпионате мира, проиграв Саудовской Аравии со счётом 1:2. Эктор Бракамонте, аргентинский футболист, который в своё время выступал в России, отреагировал на этот результат.

Давая комментарий для sport24, Бракамонте вспомнил, что на чемпионате мира – 2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

«Может, Месси и другим игрокам Аргентины стоило написать Путину: «Привет, Владимир! В какой футбол играть против Саудовской Аравии?» - сказал Бракамонте.

Бракамонте также сказал, что поражение от Саудовской Аравии стало ударом для аргентинской сборной. Впрочем, экс-игрок «Москвы» отметил, что надежда на успешное выступление команды на турнире ещё есть.