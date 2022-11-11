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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Трое аргентинских болельщиков проехали на велосипедах из Южной Африки в Катар - более 10 тысяч км!

11 Ноября 2022 • 04:35 Комментировать
Аргентина
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Саудовская Аравия
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Трое аргентинских болельщиков завершили свое впечатляющее путешествие в 10,5 тысяч километров, проехав на велосипедах из Южной Африки, куда они добрались морским путем из Аргентины, до Катара. Леандро Пиги, Лукас Ледесма и Сильвио Гатто провели в общей сложности 177 дней в пути - практически полгода.

Не всегда все складывалось идеально - туристы остались без денег перед въездом в Замбию, где от них потребовали оплатить визы, и для этого им пришлось срочно обращаться к друзьям. Благодаря современным технологиям им удалось получить помощь от друзей и продолжить свой путь.

Путешествие соотечественников отметил в своих социальных сетях Пауло Дибала, поздравивший велотуристов с успешным окончанием «Тур де Африка».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Пауло Дибала
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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