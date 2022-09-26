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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира

 
26 Сентября 2022 • 01:15 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о приближающемся мундиале, который пройдёт в Катаре.

«Сборная Аргентины готова сразиться с кем угодно – мы всегда играем в свой футбол, кто бы ни был в соперниках. Наша цель – постараться выступить как можно лучше, но мы знаем, что это очень сложный турнир и для начала нам предстоит выйти из непростой группы. Крайне важно выиграть первый матч, чтобы с большей уверенностью подойти к дальнейшим поединкам», – рассказал в интервью TUDN 35-летний нападающий «Пари Сен-Жермен».

Сборная Аргентины сыграет в групповом этапе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Матч первого тура против Саудовской Аравии запланирован на 22 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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