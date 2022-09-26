Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о приближающемся мундиале, который пройдёт в Катаре.

«Сборная Аргентины готова сразиться с кем угодно – мы всегда играем в свой футбол, кто бы ни был в соперниках. Наша цель – постараться выступить как можно лучше, но мы знаем, что это очень сложный турнир и для начала нам предстоит выйти из непростой группы. Крайне важно выиграть первый матч, чтобы с большей уверенностью подойти к дальнейшим поединкам», – рассказал в интервью TUDN 35-летний нападающий «Пари Сен-Жермен».

Сборная Аргентины сыграет в групповом этапе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Матч первого тура против Саудовской Аравии запланирован на 22 ноября.