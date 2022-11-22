Гришин: «Проигрыш Аргентины — это не позор, а сенсация»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на победу Саудовской Аравии над Аргентиной. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 завершился со счетом 2:1.

«Проигрыш Аргентины — это не позор, а сенсация этого чемпионата мира. Конечно, в этой игре никто не ожидал от Саудовской Аравии даже ничейного результата», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

По мнению эксперта, игра была интересной, в последние полчаса встречи аргентинцы не выпускали соперника с их половины поля, но саудитов стоит похвалить, они смогли сохранить результат.

В следующем туре ЧМ Аргентина сыграет с Мексикой (26 ноября), а Саудовская Аравия встретится с Польшей (26 ноября).