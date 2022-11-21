Гаврилов считает, что сборные Бразилии и Аргентины покажут высокий класс на ЧМ-2022

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос о фаворитах на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Не знаю, надо будет по игре смотреть. Но могу сказать, что южноамериканцы там будут далеко не последние. Смогут ли Бразилия и Аргентина показать класс? Конечно», — заявил Гаврилов Rusfootball.

При этом эксперт выделил сборную Португалии, отметив, что эти три команды являются футбольной элитой.

Аргентина начнет свой путь на чемпионате мира матчем против Саудовской Аравии, встреча состоится завтра, 22 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени, а Бразилия сыграет с Сербией (24 ноября).