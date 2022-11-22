Скалони: «Офсайды были миллиметровыми»

Наставник аргентинской национальной команды Лионель Скалони высказался о незасчитанных голах в первом матче «альбиселесте» на ЧМ-2022.

«Мы готовились к матчу, зная, что Саудовская Аравия высоко играет в защите. Офсайды были миллиметровыми», — приводит слова главного тренера социальные сети чемпионов Южной Америки.

Напомним, что из-за положения «вне игры» арбитр Славко Винчич отменил три забитых мяча в ворота азиатской команды, два из которых были на счету Лаутаро Мартинеса и один у Лионеля Месси. В начале второго тайма быстрые мячи Саудовской Аравии принесли им историческую победу со счётом 2:1.