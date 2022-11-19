Педро Родригес – о ЧМ-2022: «Буду болеть за сборную Испании и Месси»

Бывший футболист «Барселоны» Педро Родригес, ныне выступающий в итальянском «Лацио», рассказал, кого будет поддерживать на мундиале в Катаре.

«Я буду поддерживать сборную Испании. Для меня турнир утратит основную суть, если наша сборная вылетит. Если трофей не достанется Испании, я бы предпочёл, чтобы чемпионат мира выиграл Лионель Месси», – поддержал бывшего товарища по «Барселоне» 35-летний футболист, которого цитируют испанские СМИ.

Педро Родригес – выпускник академии «сине-гранатовых». С 2008 по 2015 год он защищал цвета первой команды каталонского гранда вместе с Лионелем Месси, после чего перебрался в лондонский «Челси» за 27 млн евро.