​Ди Мария: «Мы попали в их ловушку»

Сборная Аргентины в первой игре на чемпионате мира - 2022 проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2. Короткий комментарий после матча дал атакующий полузащитник «альбиселесте» Анхель ди Мария.

«Важно продолжать работать, команда работает очень хорошо. Мы попали в их ловушку, попали в офсайдную ловушку», - сказал ди Мария, чьи слова приводятся на сайте Аргентинской футбольной ассоциации.

Напомним, что в первом тайме сразу три гола сборной Аргентины не были засчитаны из-за положения «вне игры».

Следующий матч на мундиале в Катаре сборная Аргентины проведёт 26 ноября – против Мексики.