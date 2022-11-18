У сборной Аргентины есть проблемы с двумя футболистами в преддверии ЧМ-2022

Чемпионат мира – 2022, который пройдёт в Катаре и начнётся уже в ближайшее воскресенье, придётся пропустить двум нападающим сборной Аргентины. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Речь идёт о Хоакине Корреа и Николасе Гонсалесе. Оба спортсмена выбыли из расположения одного из фаворитов предстоящего турнира из-за травм. На замену двум игрокам пока что был вызван только один – футболист мадридского «Атлетико» Анхель Корреа.

Во время группового этапа национальной команде Аргентины предстоит сразиться на футбольных полях со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.