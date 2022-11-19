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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мусаев:«Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022»

19 Ноября 2022 • 17:40 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Болеть ни за кого не буду. Но хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Такое редко бывает, чтобы футболист завоёвывал все в своей карьере, но хотелось это увидеть в его лице», – заявил тренер азербайджанского «Сабаха» в интервью«РБ Спорт».

По его мнению, трудно судить, как бы выступила российская команда в случае выхода на мундиаль, однако специалист уверен, что участие подопечных Валерия Карпина стало бы праздником для всей страны.

Напомним, что чемпионат мира - 2022 стартует уже завтра с матча Катара и Эквадора. Аргентине во главе с Месси на групповом этапе предстоят встречи с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Чм-2022 Мурад Мусаев
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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