Мусаев:«Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ-2022»

Бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Болеть ни за кого не буду. Но хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Такое редко бывает, чтобы футболист завоёвывал все в своей карьере, но хотелось это увидеть в его лице», – заявил тренер азербайджанского «Сабаха» в интервью«РБ Спорт».

По его мнению, трудно судить, как бы выступила российская команда в случае выхода на мундиаль, однако специалист уверен, что участие подопечных Валерия Карпина стало бы праздником для всей страны.

Напомним, что чемпионат мира - 2022 стартует уже завтра с матча Катара и Эквадора. Аргентине во главе с Месси на групповом этапе предстоят встречи с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.