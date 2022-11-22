Дзанетти: «Саудовская Аравия всё закрыла»

Сборная Аргентины начала свои выступления в катарском чемпионате мира с поражения от Саудовской Аравии, которая всегда считалась в таких турнирах классическим поставщиком очков. Своим мнением о поражении сборной Аргентины поделился Хавьер Дзанетти, бывший капитан команды.

- Странный матч, Саудовская Аравия закрыла все зоны и у Аргентины не получилось сыграть в свой футбол. Соперник оказался быстрым и физически очень хорошим, у нас лучше всего сыграл ди Мария, но он не смог принести ничью. Это тяжелый удар, но нам надо выдержать его. Есть еще два матча, которые мы теперь должны выиграть, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.