Аргентинский министр: «Сперва победа, а потом об инфляции поговорим, после чемпионата мира»

Маленький штрих, который показывает, чем живет сейчас вся Аргентина - Ракель Кишмер, один из министров аргентинского правительства, будучи приглашенным в студию одного из телешоу, призвала не задавать ей вопросов об инфляции, а отложить их на месяц.

- Сейчас Аргентине нужна наша общая поддержка и победа в чемпионате, а все остальное потом, инфляция подождет с месяц, ничего страшного не случится. Победа сейчас важнее, чем инфляция, - цитирует слова 60-летней Кишмер аргентинский телеканал Canal 9.

Напомним, что аргентинская сборная дважды становилась чемпионом мира - в первый раз это случилось в 1978 году, а второй - в 1986.