​Тренер Саудовской Аравии – об Аргентине: «Такое случалось и с нами»

Сборную Аргентины критикуют за поражение от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче на чемпионате мира в Катаре. Между тем, главный тренер «орлов пустые» Эрве Ренар поддержал «альбиселесте». По словам специалиста, проблемы с мотивацией являются нормальным явлением, когда на бумаге соперник слабее.

«Иногда у соперника не самая лучшая мотивация. Это нормально. Такое случалось и с нами, когда мы играли с командами более низкого уровня. Иногда люди этого не понимают. Когда Аргентина играет против Бразилии, у них совсем другая мотивация. Это часть футбола», - сказал Ренар на пресс-конференции.