​Аргентина вошла в историю чемпионатов мира, «старичок» Месси поспособствовал

Сборная Аргентины во вторник проводит первый матч на чемпионате мира – 2022 – против Саудовской Аравии. «Альбиселесте» вошли в историю чемпионатов мира, став первой командой, в стартовом составе которой вышли четыре игрока в возрасте 34+. Об этом рассказывают гуру статистики из Opta.

Четырьмя «старичками» в основе сборной Аргентины являются Лионель Месси, Николас Отаменди, Анхель ди Мария и Алехандро Гомес.

Следить за матчем сборных Аргентины и Саудовской Аравии во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в группе С вместе с Аргентиной и Саудовской Аравией выступят Польша и Мексика.