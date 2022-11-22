Прогноз на матч Аргентина - Саудовская Аравия от Генича

В рамках первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины встретится с командой Саудовской Аравии. Своим мнением по этому противостоянию поделился популярный комментатор Константин Генич.

«Соперник для вката вполне подходящий. Аргентина подходит в уверенном в себе состоянии. Верю, что аргентинцы повода усомниться в своем классе в не дадут. Победа с форой (-1.5)», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета силами померяются сборные Мексики и Польши.