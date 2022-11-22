Лаутаро: «Мы должны были забить больше голов»

Сборная Аргентины начала свои выступления в катарском чемпионате мира с поражения от Саудовской Аравии, которая всегда считалась в таких турнирах классическим поставщиком очков. Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес считает причиной неудачи то, что Аргентина не смогла добить соперника в первом тайме, несмотря на ранний гол Месси.

- Понятно, что проиграли из-за своих ошибок, в первом тайме мы должны были забивать больше голов. Таков чемпионат мира, теперь надо отдохнуть и думать о следующем матче. Надо внимательнее отнестись к деталям, которые важны. Это очень неприятное поражение, мы хотели начать турнир с победы, но не получилось, - цитирует Лаутаро fcinter1908.it.