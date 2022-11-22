Фанаты сборной Саудовской Аравии решили подшутить над Лионелем Месси и его поклонниками. Они надели футболки, на которых написано, что Месси ни разу в своей карьере не выигрывал чемпионат мира. Соответствующие фото показал телеграм-канал «Мутко против».

Лучший шанс стать чемпионом мира звёздный Лионель Месси имел в 2014 году. Тогда аргентинская сборная добралась до финала мундиаля, но проиграла там Германии с минимальным счётом 0:1.

Напомним, что во вторник сборная Саудовская Аравии добилась сенсационной победы над Аргентиной со счётом 2:1. Лионель Месси забил гол с пенальти, но его команда в итоге осталась ни с чем.