Коллина рассказал, почему судьи на ЧМ добавляют много дополнительных минут

Известный в прошлом арбитр, а ныне председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал, почему на матчах чемпионата мира в Катаре судьи добавляют так много компенсированного времени.

«Ещё в России мы уделяли компенсированному времени больше внимания. Теперь не стоит удивляться, если резервный судья поднимет табличку, а там будет 6-8 компенсированных минут», – цитирует Коллину Football Italia.

Коллина привёл пример, что в матче с тремя голами одно празднование отнимает одну-полторы минуты. В итоге – потеряно пять-шесть минут игрового времени.

Уже сегодня из-за этого матч Англии и Ирана стал самым длинным в истории чемпионатов мира. Если, конечно, не считать матчи, где были овертаймы.