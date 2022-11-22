Колыванов: Поражение Аргентины — сенсация чемпионата мира

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на поражение сборной Аргентины в матче 1-го тура чемпионата мира – 2022 от Саудовской Аравии.

«Этот результат – однозначная сенсация чемпионата. Я не думал, что Аргентина на такое способна, особенно если вспомнить, как четыре года назад с Саудовской Аравией разобралась наша сборная», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Специалист считает, что никакой недооценки соперника со стороны Аргентины не было, ведь они отлично провели первый тайм, но потом пропустили два очень быстрых гола.

Во втором туре чемпионата мира Аргентина сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия встретится с Польшей, оба матча пройдут 26 ноября.