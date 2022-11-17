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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду: «Месси — это волшебный игрок»

17 Ноября 2022 • 23:48 Комментировать (1)
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду высказался о своём отношении к форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Отрывок второй части его интервью Пирсу Моргану опубликовал Sky Sports.

«Месси — это волшебный игрок. Мы с ним уже 16 лет на одной сцене. Представьте, 16 лет. Так что у меня с ним прекрасные отношения», — говорит Роналду. Помимо этого, он очень уважает Месси за то, как аргентинец о нём отзывается в прессе.

Однако Роналду отметил, что они с Месси не друзья, которые ходят друг к другу в гости или созваниваются по телефону.

Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану. В нём он поделился своим видением ситуации в «Манчестер Юнайтед» и раскритиковал главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага.

На чемпионате мира в Катаре Лионель Месси и Криштиану Роналду выступят в составе сборных Аргентины и Португалии соответственно.    

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Пирс Морган
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Ноября 2022 в 00:23
Подлизыватья поздно...
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