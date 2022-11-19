Дибала рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала ответил на вопрос, кого он считает фаворитами грядущего чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Дибала заявил Football Italia, что замечательные футболисты есть в Аргентине, Германии, Франции и Бразилии, но никогда неизвестно, что может произойти на чемпионате мира, ведь на этом турнире случаются сюрпризы.

В первом туре чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии, встреча состоится 22 ноября, стартовый свисток запланирован на 13:00 по московскому времени. Следующими соперниками аргентинцев станут национальные команды Мексики и Польши.