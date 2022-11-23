Чернышов назвал причины поражения Аргентины от Саудовской Аравии

Бывший тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов высказался об успешном старте сборной Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2022. В матче первого тура группового этапа аравийцы победили Аргентину со счетом 2:1, проигрывая после первого тайма 0:1.

«Победа Саудовской Аравии - большой сюрприз, но на ЧМ в первых матчах такие сенсации бывают. Иногда в первых играх присутствует недооценка, может быть, повлияла акклиматизация», - цитирует специалиста Metaratings.ru.

После первого тура Саудовская Аравия лидирует в своей группе. Во втором туре команда померяется силами со сборной Польши.