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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Колыванов: «Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира»

17 Ноября 2022 • 23:59 Комментировать (1)
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Обладатель кубка Интертото в составе итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2022.

Специалист считает, что тот факт, что сборная России не будет принимать участие на турнире в Катаре, снижает зрелищность соревнования. Однако следить за чемпионатом Колыванов, признался, будет.

«Честно, хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира, поэтому буду переживать за Аргентину», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Тем не менее, бывший футболист признался, что поддерживал бы национальную команду Италии, если бы она принимала участие на турнире, так как спортсмен ранее выступал в итальянских командах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Игорь Колыванов Чм-2022
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Комментарии (1)
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Booker
18 Ноября 2022 в 00:12
Простите,а о какой зрелищности Вы говорите?
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