Колыванов: «Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Обладатель кубка Интертото в составе итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2022.

Специалист считает, что тот факт, что сборная России не будет принимать участие на турнире в Катаре, снижает зрелищность соревнования. Однако следить за чемпионатом Колыванов, признался, будет.

«Честно, хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира, поэтому буду переживать за Аргентину», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Тем не менее, бывший футболист признался, что поддерживал бы национальную команду Италии, если бы она принимала участие на турнире, так как спортсмен ранее выступал в итальянских командах.