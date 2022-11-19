Английский тренер Ходдл назвал фаворитов ЧМ-2022

Бывший тренер английской национальной команды Гленн Ходдл назвал своих фаворитов катарского чемпионата мира.

«Франция и Бразилия являются фаворитами, возможно, небольшие шансы есть у аргентинцев», — заявил специалист в эфире Football People Podcast.

Также Ходдл проехался по некоторым игрокам «альбиселесте», а именно по Джованни Ло Чельсо и Николасу Отаменди, из-за которых, по мнению эксперта, у Аргентины забавная сборная. Однако Гленн отметил, что не проявляет неуважение к двухкратным чемпионам мира.

Напомним, что катарский мундиаль стартует уже завтра, 20 ноября. Соперниками Аргентины на групповой стадии станут Польша, Мексика и Саудовская Аравия.