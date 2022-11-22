​Месси попытался объяснить причину провала сборной Аргентины

Сборная Аргентины провалила первый матч на чемпионате мира, проиграв Саудовской Аравии со счётом 1:2. Лидер «альбиселесте» Лионель Месси постарался объяснить причины неудачи команды.

«Мы знали, что соперник будет играть именно так. Мы слишком торопились и не чувствовали себя комфортно. Мы знали, что они хорошо справляются с опусканием линии обороны. Иногда игра захватывает себя, ты видишь пространство и попадаешь в офсайд.

Мы быстро забили, а потом отличились ещё несколько раз, но голы не засчитали. Мы полагали, что у нас будет ещё много подобных ситуаций. Вот в чём наша ошибка. Мы не переводили мяч с фланга на фланг, сбивались в одну сторону. А когда счёт стал 1:2, мы стали ошибаться, спешить, играть отчаянно. Сравнять счёт не удалось», - слова Месси приводит Ole.