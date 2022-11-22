Игрок «Пари НН» Масоэро: Не так важно, как Аргентина начинает турнир, важнее, как она заканчивает мундиаль

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о поражении своей национальной команды от Саудовской Аравии. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 1:2.

«Мне было очень грустно и неприятно. Я безумно переживал за ребят из сборной после поражения от Саудовской Аравии. Мне до сих пор очень грустно», — цитирует слова Масоэро «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что не так важно, с каким результатом начинает свой путь сборная Аргентины, важнее то, как она заканчивает турнир.

Во втором туре чемпионата мира аргентинцы встретятся с Мексикой, игра пройдет 26 ноября в 22:00 по мск.