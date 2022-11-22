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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Руджери похвалил Саудовскую Аравию за хороший прессинг

22 Ноября 2022 • 22:33 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Чемпион мира 1986 года Оскар Руджери прокомментировал поражение сборной Аргентины. Сегодня команда Лионеля Скалони сенсационно уступила Саудовской Аравии – 1:2.

Руджери отметил, что соперник действовал тактически грамотно. А центр полузащиты Аргентины в лице Леандро Паредеса и Родриго де Пауля не мог перехватить мяч, так как игроки были под постоянным прессингом.

«Де Паулю, парню, который двигался повсюду, было неудобно играть в короткий пас. Центральные защитники Саудовской Аравии накрывали его, и он не мог перехватить мяч», - пишет AS.

Аргентина во втором и третьем туре группового этапа сыграет с Мексикой и Польшей. После сегодняшней игры южноамериканцы замкнули группу С с нулём набранных очков. Мексика и Польша набрали по очку, сыграв нулевую ничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Саудовской Аравии Оскар Руджери
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