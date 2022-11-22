Руджери похвалил Саудовскую Аравию за хороший прессинг

Чемпион мира 1986 года Оскар Руджери прокомментировал поражение сборной Аргентины. Сегодня команда Лионеля Скалони сенсационно уступила Саудовской Аравии – 1:2.

Руджери отметил, что соперник действовал тактически грамотно. А центр полузащиты Аргентины в лице Леандро Паредеса и Родриго де Пауля не мог перехватить мяч, так как игроки были под постоянным прессингом.

«Де Паулю, парню, который двигался повсюду, было неудобно играть в короткий пас. Центральные защитники Саудовской Аравии накрывали его, и он не мог перехватить мяч», - пишет AS.

Аргентина во втором и третьем туре группового этапа сыграет с Мексикой и Польшей. После сегодняшней игры южноамериканцы замкнули группу С с нулём набранных очков. Мексика и Польша набрали по очку, сыграв нулевую ничью.