Сампаоли: «Мы находимся в худшем моменте человечества на историческом уровне»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал место проведения чемпионата мира – 2022.

Специалист рассказал о том, что игроки, вызванные в свои национальные сборные, испытывают некоторое чувство тревоги с каждым днём, приближающим их к поездке в Катар. В связи с этим общий уровень их выступлений во время нынешних поединков падает.

Тренер считает, что Международная федерация футбола приняла неверные решения о месте и времени проведении такого значимого соревнования.

«И всё из-за денег. Это бизнес, а за последствия платят те, кто находится снизу. Мы находимся в худшем моменте человечества на историческом уровне, во всё более и более глупом обществе», - цитирует Сампаоли TyC Sports.