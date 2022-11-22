​Уткин придумал забавный стих о Месси

Сборная Аргентины проваливает стартовый матч на чемпионате мира – 2022. Команда Лионеля Скалони по ходу компенсированного ко второму тайму времени уступает Саудовской Аравии со счётом 1:2.

Известный журналист Василий Уткин по ходу игры сочинял стихи и публиковал их в своём телеграм-канале. В одном из них речь пошла о главной звезде аргентинской сборной – о Лионеле Месси.

Посреди пустыни

Месси Лионель

Судно «Аргентина»

Посадил на мель.

Отметим, что в группе С помимо сборных Аргентины и Саудовской Аравии также выступят национальные команды Польши и Мексики.

Следить за матчем Аргентина – Саудовская Аравия можно в текстовой трансляции.