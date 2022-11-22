​Уткин придумал забавный стих о Месси

Сборная Аргентины проваливает стартовый матч на чемпионате мира – 2022. Команда Лионеля Скалони по ходу компенсированного ко второму тайму времени уступает Саудовской Аравии со счётом 1:2.
Известный журналист Василий Уткин по ходу игры сочинял стихи и публиковал их в своём телеграм-канале. В одном из них речь пошла о главной звезде аргентинской сборной – о Лионеле Месси.
Посреди пустыни
Месси Лионель
Судно «Аргентина»
Посадил на мель.
Отметим, что в группе С помимо сборных Аргентины и Саудовской Аравии также выступят национальные команды Польши и Мексики.
Следить за матчем Аргентина – Саудовская Аравия можно в текстовой трансляции.
и клянец судью
где маи бабосы
даю заднюю.. )))
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