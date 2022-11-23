Надаль считает Аргентину фаворитом ЧМ-2022, несмотря на провальный старт

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о повальном старте сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. В первом туре группового этапа «альбиселесте» сенсационно проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«Я все равно считаю Аргентину претендентом на победу. Она входит в число команд, которые имеют преимущество над другими участниками. Также можно назвать Испанию, Францию, Португалию, Германию. Хотя у всех ест шансы. Невозможно что-то предсказать», - цитирует Рафаэля издание Sportskeeda.

Во втором туре Аргентина встретится с Мексикой. Поединок пройдет 26 ноября.