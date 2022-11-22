Месси - первый аргентинский игрок, забивший сразу на четырех чемпионатах мира

Сборная Аргентины начала свои выступления на катарском чемпионате мира, команда Лионеля Месси сражается с Саудовской Аравией, и уже на девятой минуте лидер аргентинской сборной забил первый гол в матче, реализовав пенальти.

Этот гол означал, что Месси забивал в ходе уже четырех финальных турниров чемпионатов мира, что стало новым рекордом Аргентины. Кроме него, на четырех чемпионатах мира забивали также Пеле, Уве Зеелер, Мирослав Клозе и Криштиану Роналду - но это, разумеется, не аргентинцы.

Следить за событиями матча чемпионата мира между Аргентиной и Саудовской Аравией можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она уже доступна по ссылке на наш сайт.