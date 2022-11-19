Колыванов: «Хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»

Бывший футболист российской национальной команды Игорь Колыванов рассказал о предпочтениях на ближайшем ЧМ-2022.

«Понимаю, что буду банален, но мне хочется, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Так что буду симпатизировать Аргентине. А так – наших в Катаре нет, поэтому особо ни за кого переживать не буду. Без сборной России не так интересно, ее будет не хватать», — заявил бывший форвард столичного «Динамо» в интервью изданию «РБ Спорт».

В качестве фаворитов экс-нападающий выделил Бразилию, Францию, Бельгию и Германию, отметив и нехватку итальянцев со своим уникальным, по мнению эксперта, стилем при Роберто Манчини.

Напомним, что уже завтра, 20 ноября, сборные Катара и Эквадора откроют главный турнир четырёхлетия.