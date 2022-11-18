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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси - единственный игрок Аргентины, который получил индивидуальный номер в отеле

18 Ноября 2022 • 13:46 Комментировать
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Лионель Месси - единственный игрок аргентинской сборной, который получил в распоряжение индивидуальный номер в Катаре. Обычно Месси делил свой номер с Серхио Агуэро, но на сей раз «Кун» на чемпионат мира не поехал, и Лео, который очень хочет выиграть турнир, предпочел одиночество, которое называют гордым - так он сможет лучше сконцентрироваться.

Все остальные футболисты аргентинской сборной будут жить парами - де Пауль с Отаменди, Паредес с ди Марией, и так далее, сообщает аргентинское издание Ole.

Сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира, это случалось в 1978 и 1986 годах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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