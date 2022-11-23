Главной сенсацией чемпионата мира стало поражение Аргентины от Саудовской Аравии, совершенно неожиданное в силу разницы в классе команд и их заслуг в футболе. Можно огорчаться за аргентинцев, но одно остается безусловным - они подарили настоящую и неожиданную радость целой стране, которой футбол дарит подобные радости не так и часто.

В Сети стало популярным видео с празднованием одного из голов Саудовской Аравии в частном доме - группа из нескольких мужчин бросилась обниматься, а один из них в порыве радости снял с петель дверь жилища и выбросил ее на улицу. Возможно, в Саудовской Аравии такой жест считается проявлением пика радости, мы знать не можем. Восток - дело тонкое!