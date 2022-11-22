Непомнящий: «В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал сенсационное поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По мнению специалиста, аргентинцы провели слабый матч, оказавшись неготовыми к такому сопротивлению со стороны соперника — ни морально, ни тактически.

«Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Свой следующий матч сборная Аргентины проведёт 26 ноября против Мексики. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.