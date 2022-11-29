Аршавин – о сборной Саудовской Аравии: «Во второй игровой день они валтузили, валтузили, чуть не хватило хладнокровия»

Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением касательно выступления сборной Саудовской Аравии во время чемпионата мира – 2022.

Специалист признался, что на него хоть произвёл впечатление результат матча первого тура группового этапа, в котором футболисты из Саудовской Аравии обыграли сборную Аргентины (2:1), всё же главным открытием стал футбол, продемонстрированный ими в матче с командой Польши (0:2).

«Во второй игровой день они валтузили, валтузили, чуть не хватило хладнокровия, а так бы они уже были бы в плей-офф», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».