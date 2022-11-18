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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хоакин Корреа пропустит ЧМ-2022 официально

18 Ноября 2022 • 10:22 Комментировать
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Неприятная новость для поклонников аргентинской сборной. Хоакин Корреа официально пропустит предстоящий чемпионат мира.

По информации с сайта местной ассоциации футбола, у нападающего «Интера» был обнаружен тендинит ахиллова сухожилия левой ноги после недавней тренировки «альбиселесте». Сообщается, что форварда «нерадузрри» заменит 21-летний плеймейкер Тьяго Альмада, выступающий за американский клуб «Атланта Юнайтед». Напомним, что накануне из заявки выбыл Николас Гонсалес, заменённый на Анхеля Корреа.

Аргентина начнёт свой путь в Катаре с игр против Саудовской Аравии, Польши и Мексики на групповой стадии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Хоакин Корреа Тьяго Альмада
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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