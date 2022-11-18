Неприятная новость для поклонников аргентинской сборной. Хоакин Корреа официально пропустит предстоящий чемпионат мира.

По информации с сайта местной ассоциации футбола, у нападающего «Интера» был обнаружен тендинит ахиллова сухожилия левой ноги после недавней тренировки «альбиселесте». Сообщается, что форварда «нерадузрри» заменит 21-летний плеймейкер Тьяго Альмада, выступающий за американский клуб «Атланта Юнайтед». Напомним, что накануне из заявки выбыл Николас Гонсалес, заменённый на Анхеля Корреа.

Аргентина начнёт свой путь в Катаре с игр против Саудовской Аравии, Польши и Мексики на групповой стадии.