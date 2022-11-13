Дибала вернулся к тренировкам с «Ромой» после вызова в сборную Аргентины

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала вернулся к тренировкам со столичным клубом после оглашения окончательной заявки национальной команды на чемпионат мира - 2022.

Несколько недель назад Дибала получил травму подколенного сухожилия, из-за чего рисковал пропустить турнир в Катаре. Теперь же всё подтверждено - игрок будет частью команды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Дибала впервые тренировался с основной командой после травмы.

На групповом этапе национальной команде Аргентины предстоит провести поединки со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.