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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дибала вернулся к тренировкам с «Ромой» после вызова в сборную Аргентины

13 Ноября 2022 • 03:05 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала вернулся к тренировкам со столичным клубом после оглашения окончательной заявки национальной команды на чемпионат мира - 2022.

Несколько недель назад Дибала получил травму подколенного сухожилия, из-за чего рисковал пропустить турнир в Катаре. Теперь же всё подтверждено - игрок будет частью команды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Дибала впервые тренировался с основной командой после травмы.

На групповом этапе национальной команде Аргентины предстоит провести поединки со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чм-2022 Пауло Дибала
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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