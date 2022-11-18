Хоакин Корреа отреагировал на пропуск чемпионата мира

Футболист сборной Аргентины Хоакин Корреа рассказал о своих эмоциях после полученной травмы.

После того, как было подтверждено, что Корреа пропустит чемпионат мира, 28-летний игрок поделился своими эмоциями. «Грусть, которую нельзя объяснить словами», — написал полузащитник «Интера» и сборной Аргентины в социальной сети.

Изначально Корреа попал в состав сборной Аргентины для подготовки к чемпионату мира. Но проблема с ахилловым сухожилием не позволяет ему поехать в Катар.

Аргентина сыграет с Саудовской Аравией 22 ноября в 13:00 по московскому времени.